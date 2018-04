Quartalsbilanz: Sieht General Electric Licht am Ende des Tunnels?

Flannerys Vorgänger Jeff Immelt war derlei nicht in den Sinn gekommen. Stattdessen setzte der GE-Chef, der auf Auslandsreisen gerne einen zweiten Firmenjet – für alle Fälle – mitfliegen ließ, auf Größe und großes Wachstum. Vor allem in Deutschland, der Heimat des Erzrivalen Siemens, wollte Immelt auftrumpfen. GE kaufte zu, erweiterte und investierte in großem Stil. Als gewaltiger Fehlgriff erwies sich dabei die Übernahme des Kraftwerksgeschäfts von Alstom, dem Wettbewerber aus Frankreich, für mehr als zehn Milliarden Euro. Kaum ein Anbieter, auch Siemens nicht, verkauft in Europa noch große Gasturbinen. Jetzt muss GE in Europa Tausende Mitarbeiter entlassen, allein in Deutschland mehr als 1000. Im ersten Quartal schrumpfte der Umsatz in der GE-Kraftwerkssparte um satte neun Prozent. Siemens will in seiner Kraftwerkssparte weltweit 6900 Arbeitsplätze streichen, davon etwa die Hälfte in Deutschland.