Quartalsergebnis Thyssenkrupp schreibt rote Zahlen

Der Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp bekommt die konjunkturelle Abkühlung zu spüren und hat ein schwaches zweites Geschäftsquartal verzeichnet. Eine nachlassende Nachfrage im Komponentengeschäft und in der Stahlsparte sowie steigende Verluste im Anlagenbau ließen das operative Ergebnis in den Monaten Januar bis März sinken, wie das Unternehmen in Essen mitteilte. Unter dem Strich stand ein Verlust – auch wegen höherer Rückstellungen für eine erwartete Kartellstrafe im Stahlbereich.