Quartalsergebnis zeigt Monsanto-Übernahme rettet Bayers Bilanz

Für 2018 rechnen die Rheinländer nun inklusive Monsanto mit einem Umsatz von mehr als 39 Milliarden Euro statt wie bislang von unter 35 Milliarden. Das bereinigte Ergebnis soll im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen. Zuvor hatte Bayer mit einem Rückgang im unteren einstelligen Prozentbereich gerechnet. Die Aktionäre sollen für 2018 eine mindestens stabile Dividende erhalten. Im Vorjahr waren es 2,80 Euro je Aktie.

Zuletzt hatte Monsanto - die größte Übernahme in der Geschichte von Bayer - eher für negative Schlagzeilen gesorgt: In den USA sieht sich das Unternehmen mit rund 8000 Klagen wegen des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat konfrontiert, der von Monsanto entwickelt wurde. Der Dax-Konzern hat mehr als zehn Milliarden Euro an Börsenwert verloren, nachdem ein kalifornisches Gericht Monsanto Mitte August zu einer Schadensersatzzahlung von 289 Millionen Dollar an einen an Krebs erkrankten Mann verurteilt hatte, der seine Erkrankung auf Glyphosat zurückführte.