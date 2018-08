Quartalszahlen: Autozulieferer Elring-Klinger steigert den Umsatz

HamburgDer Autozulieferer Elring-Klinger ist auf Wachstumskurs. Im zweiten Quartal zog der Umsatz um 5,6 Prozent auf 430 Millionen Euro an, wie der Mittelständler aus dem schwäbischen Dettingen am Dienstag mitteilte. Bereinigt um Währungseffekte und den Verkauf der Tochter Hug habe das Plus sogar bei 11,6 Prozent gelegen.