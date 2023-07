Quartalszahlen: BASF treibt Sparprogramm nach Gewinneinbruch voran

Ab Ende 2026 sollen die Fixkosten dann jährlich rund eine Milliarde Euro weniger betragen, bekräftigte der Konzern. BASF-Chef Martin Brudermüller hatte im Februar ein neues Sparprogramm angekündigt, dem weltweit 2600 Stellen zum Opfer fallen sollen, knapp zwei Drittel davon in Deutschland. Mehrere energieintensive Anlagen am Stammwerk in Ludwigshafen sollen geschlossen werden. Zuletzt musste Brudermüller die Hoffnung auf eine klare Nachfrageerholung im zweiten Halbjahr aufgeben und die Prognosen senken, wie schon andere Branchenvertreter zuvor.