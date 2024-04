Quartalszahlen Boeing verliert fast vier Milliarden Dollar

Der scheidende Vorstandschef Dave Calhoun sprach in einem Brief an die Belegschaft von einem „schweren Augenblick“. Die Drosselung der Produktion sei für die Kunden ebenso ein Problem wie für die Finanzen von Boeing selbst. „Aber Sicherheit und Qualität müssen und werden absoluten Vorrang haben. Wir drehen jeden Stein um und machen deutliche Fortschritte.“ Calhoun hatte seinen Abschied für Ende des Jahres angekündigt. Im Januar war bei einer Boeing 737 MAX von Alaska Airlines kurz nach dem Start in Portland in fünf Kilometern Höhe ein Teil der Kabinenwand herausgefallen, hinter der sich der Notausgang befindet.