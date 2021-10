Quartalszahlen: Corona-Pandemie beflügelt Laborausrüster Sartorius weiter

Die Corona-Pandemie schiebt das Geschäft des Laborausrüsters und Prozesstechnik-Spezialisten Sartorius weiter kräftig an. In den ersten neun Monaten des Jahres legte der Umsatz des Göttinger Unternehmens währungsbereinigt um 54 Prozent auf 2,53 Milliarden Euro zu, das operative Ergebnis (Ebitda) schnellte sogar um 77 Prozent auf 866 Millionen Euro, wie der Neuling im Leitindex Dax am Mittwoch mitteilt. Die operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) verbesserte sich auf 34,3 (Vorjahr: 29,1) Prozent. „Der Bedarf an Produkten für Coronavirus-Impfstoffe und Coronatests hat dabei eine deutlich verstärkende, allerdings keine dominante Rolle gespielt“, sagte Vorstandschef Joachim Kreuzburg.