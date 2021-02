Quartalszahlen Ford erleidet hohen Verlust – Mehr Investitionen in E-Autos

Der zweitgrößte US-Autobauer Ford ist zum Jahresende tief in die roten Zahlen geraten, will seine Investitionen in Elektrofahrzeuge aber dennoch kräftig erhöhen. Im vierten Quartal fiel unterm Strich ein Verlust von 2,8 Milliarden Dollar (2,3 Mrd Euro) an, wie Ford am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte.