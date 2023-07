Quartalszahlen : Ford hebt Gewinnprognose an – SUVs und Pickup-Trucks gefragt

Ford rechnet mit überraschend starken Absätzen und hebt deshalb seine Gewinn-Prognosen an. Der US-Autobauer teilte am Donnerstag mit, durch Verbesserungen in den Lieferketten könnten mehr Pickups und SUVs als ursprünglich geplant produziert werden. Damit könne man die starke Nachfrage befriedigen. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Vorsteuergewinn zwischen elf und zwölf Milliarden Dollar, während es zuvor neun bis elf Milliarden erwartet hatte.