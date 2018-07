Quartalszahlen: Gewinn des BASF-Rivalen Sabic steigt deutlich

Die Sabic-Aktie hat an der saudischen Börse in diesem Jahr 27 Prozent zugelegt. Dabei profitierte das Unternehmen auch davon, dass Saudi-Arabien bald in den Schwellenländer-Index des Anbieters MSCI aufgenommen werde. Sabic-Konkurrent BASF hatte für das zweite Quartal einen leichten Umsatzanstieg auf 16,8 Milliarden Euro gemeldet, bei ebenfalls 1,5 Milliarden Euro Gewinn nach Steuern.