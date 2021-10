Quartalszahlen: Pharmakonzern Roche legt die Messlatte etwas höher

Der Umsatz dürfte 2021 unter Ausschluss von Wechselkursschwankungen um einen mittleren einstelligen Prozentbetrag steigen, teilte Roche am Mittwoch mit. Bislang wurde ein niedriger bis mittlerer einstelliger Zuwachs in Aussicht gestellt. Der um Sonderfaktoren bereinigte Gewinn je Genussschein und Aktie soll etwa im Ausmaß der Verkaufserlöse wachsen. Roche will zudem die Dividende weiter anheben.