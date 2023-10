Quartalszahlen: Philips hebt Prognose nach Gewinnschub an

In China gingen die Bestellungen jedoch um neun Prozent zurück, weil sich die Nachfrage nach dem Boom vor der Pandemie weiter abkühlte und die Lieferkettenprobleme anhielten. Trotz des Dämpfers in China hob der Konzern seine Prognose für 2023 an und erwartet nun ein Umsatzwachstum von sechs bis sieben Prozent und eine bereinigte Gewinnmarge (Ebita) von zehn bis elf Prozent. Zuvor hatte Philips ein Wachstum im mittleren einstelligen Bereich und eine hohen einstellige Gewinnmarge in Aussicht gestellt.