Quartalszahlen RWE erhöht Investitionen in Grünstrom auf 5 Milliarden Euro

Deutschlands größter Stromproduzent will in diesem Jahr mehr als 5 Milliarden Euro für grüne Technologien wie Wind, Solar und Batterien sowie das Hochfahren von Wasserstoff ausgeben, hieß es in einer Erklärung am Mittwoch. Das sind 30 Prozent mehr als im Mai avisiert. Das Unternehmen bestätigte zudem seine höheren Gewinnzahlen, die vor zwei Wochen bereits vorab veröffentlicht wurden.