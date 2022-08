Quartalszahlen Siemens mit Verlust wegen Abschreibungen und Lieferklemme

Siemens ist dabei, sein Geschäft in Richtung Software-gesteuerter Produkte mit höheren Margen umzubauen und ist dabei mit steigenden Kosten konfrontiert, die auf Lieferkettenprobleme zurückzuführen sind, darunter Chipknappheit und höhere Preise für Rohstoffe. Anfang des Jahres hatte Siemens seine Aktivitäten in Russland aufgegeben und damit seine 170-jährige Präsenz in dem Land beendet. Etwa 4 Milliarden Euro an Aufträgen gingen dadurch verloren.