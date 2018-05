Quartalszahlen: Tesla-Chef Elon Musk verschreckt die Anleger

Der Multi-Unternehmen ist bekannt für seine ungewöhnlichen Äußerungen. Die Schlagzeile „Tesla übertrifft Erwartungen“ der Medienseite Techcrunch kommentierte Musk am Mittwoch auf Twitter lapidar mit „La, la, la“. Zu diesem Zeitpunkt notierte die Aktie nachbörslich leicht im Plus. Doch nach einem ebenso skurrilen Kommentar im Gespräch mit den Analysten im Anschluss an die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse, rutschten die Papiere mehr als vier Prozent ins Minus.