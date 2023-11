Quartalszahlen : Tesla-Rivale Rivian übertrifft Erwartungen und erhöht Absatz-Ausblick

Rivian Automotive hat einen höheren Umsatz als erwartet erzielt und damit die Anleger erfreut. Zudem will der Tesla-Rivale in diesem Jahr mehr E-Autos bauen als zunächst vorhergesagt. Der Umsatz betrug im dritten Quartal 1,34 Milliarden Dollar, wie der Konzern am Dienstag nach US-Börsenschluss bekanntgab. Von LSEG befragte Experten hatten 1,33 Milliarden erwartet.