Quartalszahlen Trotz Lieferproblemen läuft das Geschäft bei Siemens

Dabei räumte Siemens Schwierigkeiten ein, alle Aufträge pünktlich abzuarbeiten. Größere Unterbrechungen seien zwar trotz Beschaffungs-Engpässen und Ausfällen infolge der Corona-Pandemie vermieden worden. „Gleichwohl gibt es Verzögerungen bei der Auslieferung mancher Produkte an Kunden.“ Siemens arbeite „mit Hochdruck“ an Lösungen. Der Konzern bleibt bei seinen Prognosen für das laufende Geschäftsjahr (per Ende September): Der Umsatz soll um etwa fünf Prozent zulegen, der Auftragseingang noch stärker. Das Ergebnis je Aktie erwartet Siemens bei 8,70 bis 9,10 (2020/21: 8,32) Euro.



