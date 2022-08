Quartalszahlen: Varta erwartet Geschäftsbelebung in zweiter Jahreshälfte

Der Batteriehersteller Varta rechnet trotz Halbleiterknappheit und des Kriegs in der Ukraine mit einer Geschäftsbelebung in der zweiten Jahreshälfte. Der Produktionsstart für neue Kundenprojekte und das erfahrungsgemäß starke letzte Quartal im Bereich Haushaltsbatterien seien wichtige Wachstums- und Ergebnistreiber, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Insbesondere im Lithium-Ionen-Geschäft sei mit einer Belebung zu rechnen. Das sei schon jetzt der wichtigste Markt, sagte Varta-Chef Herbert Schein. „Der Wunsch nach Mobilität und Unabhängigkeit in allen Bereichen des Lebens ist ungebrochen.“