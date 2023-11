Quartalszahlen Weniger Umsatz durch Impfstoffe: Biontech senkt Prognose

Biontech setzt nach eigenen Angaben außerdem auf sogenannte Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC). Man sehe in dieser Technologie das Potenzial, Chemotherapien zu ersetzen. Ein ADC-Kandidat sei in einer Phase-3-Studie. Mittels ADCs sollen grob gesagt Tumorzellen für die Immunzellen zugänglich gemacht werden, damit das Immunsystem einen Tumor attackieren kann. Die Pipeline an neuen Produkten sei im vergangenen Quartal um ADC-Kandidaten ergänzt worden, sagte Biontech-Chef Ugur Sahin. „Wir konzentrieren uns mit unserer Strategie darauf, ein breitgefächertes Spektrum an sich ergänzenden Technologien zusammenzustellen.“



Lesen Sie auch: Modernas Kombi-Impfstoff soll 2025 kommen