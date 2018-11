Rainer Dulger Metall-Arbeitgeberpräsident will Flächentarifvertrag reformieren

Derzeit gilt nach Dulgers Worten noch für etwa die Hälfte der vier Millionen Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie der Metall-Flächentarif. Zugleich seien etwa 3700 Unternehmen in sogenannten OT-Verbänden („ohne Tarifbindung“). Allerdings wehrte sich der Gesamtmetall-Präsident gegen die Deutung, dass diese Unternehmen keine Sozialpartnerschaft pflegten. In den OT-Verbänden seien vielmehr „alle denkbaren Formen geregelter Arbeitsbeziehungen vertreten“, etwa Haustarifverträge oder Absprachen zwischen Geschäftsleitung und Betriebsrat.