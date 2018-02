Raj Nair: Ford entlässt Nordamerika-Chef wegen „unangemessenem Verhalten“

„Ich bedauere aufrichtig, dass es Fälle gab, in denen ich die Führungsrolle nicht den Prinzipien entsprechend ausgeführt habe“, sagte Nair in einem Statement. Wer sein Nachfolger wird, soll in naher Zukunft verkündet werden. Andere Spitzenmanager stehen laut einer Sprecherin nicht unter Verdacht, gegen Verhaltensregeln des Autobauers verstoßen zu haben.