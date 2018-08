Raketenabwehr: Milliarden-Auftrag für MBDA rückt näher

Das Ministerium hatte sich bereits 2015 grundsätzlich für die Beschaffung des Systems Meads von MBDA entschieden. Im März hatten MBDA und Lockheed dafür auf Wunsch des Beschaffungsamtes ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, an dem MBDA 60 Prozent hält. Das Unternehmen erhofft sich von dem Auftrag die Schaffung mehrerer hundert Arbeitsplätze im bayerischen Schrobenhausen und in den USA. An MBDA sind Airbus, BAE Systems und die italienische Leonardo beteiligt.