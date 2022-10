Ratiopharm-Chef Burkhardt Warum bei Ratiopharm Fiebersäfte und Krebsmittel knapp sind

Zahlreiche Medikamente, etwa Antibiotika, und deren Vorprodukte werden in China und Indien produziert. Wie gefährlich ist das und wie abhängig ist Ratiopharm davon?

Ich halte es für wichtig, dass Deutschland in der Lage ist, sich bei wichtigen Arzneimitteln selbst zu versorgen. Was ist denn, wenn in China die Nachfrage nach einem knappen Medikament steigt? Dann versorgen die doch zunächst ihre eigene Bevölkerung. Darauf muss Deutschland vorbereitet sein. In den USA gibt es eine Liste versorgungsrelevanter Produkte, die im Land produziert werden müssen. In Deutschland existiert es eine solche Liste nicht. In Frankreich und Österreich sind die Regierungen auf Pharmaunternehmen zugegangen und unterstützen diese dabei, Produktionsstätten für wichtige Medikamente aufzubauen. In Deutschland gibt es noch nicht einmal ansatzweise eine Diskussion dazu. Ein Umstand, der bald zu Lasten der medizinischen Grundversorgung hierzulande gehen wird. Was Ratiopharm betrifft: Wir produzieren immer noch mehr als die Hälfte unserer Wirkstoffe in Europa. Dadurch, dass Ratiopharm zum israelischen Teva-Konzern gehört, verfügen wir auch über große Produktionsstätten in Polen, Ungarn und Tschechien. Und natürlich in Israel. Aber auch wir beziehen angesichts des enormen Kostendrucks Wirkstoffe aus Asien.