Raumfahrt Airbus-Chef Enders: Europa könnte den Anschluss im Weltraum verlieren

BremenDie europäische Raumfahrt muss sich nach Ansicht von Airbus-Chef Tom Enders neu erfinden. „Die langsame Reaktion Europas auf die „New Space“-Revolution macht mir Sorgen“, sagte der Manager am Donnerstagabend auf dem weltgrößten Raumfahrtkongress IAC in Bremen. „Ich befürchte, dass wir den nächsten Goldrausch im All verpassen.“