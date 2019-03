Raumfahrt: SpaceX-Kapsel in Cape Canaveral gelandet

SpaceX hatte die neue „Dragon“-Kapsel am vergangenen Samstag gestartet. Tags darauf koppelte sie an der ISS an, wo sie von den Astronauten der Raumstation untersucht wurde. Der Kanadier David Saint-Jacques stieg als Erster in die „Dragon“ und urteilte, sie sei sehr glatt und komfortabel wie die Business Class. Sie ist ein neues Design, das laut Musk kaum noch mit der gleichnamigen Transportkapsel zu vergleichen ist, die bereits 16 mal zur ISS geflogen ist.