Raumfahrtunternehmen: SpaceX schickt spanischen Satelliten ins All

Los AngelesEin spanischer Erdbeobachtungssatellit ist am Donnerstag von Kalifornien erfolgreich in eine Erdumlaufbahn gestartet. Eine SpaceX-Rakete des Typs Falcon 9 mit dem Satelliten an Bord hob am Morgen (Ortszeit) vom Luftwaffenstützpunkt Vandenberg ab. Dabei wurde eine erste Stufe wiederverwendet, die bereits bei einem früheren Start im August zum Einsatz kam.