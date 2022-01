Razzia: Anfangsverdacht der Preisabsprache: Kartellamt durchsucht Kabelhersteller

Laut Leoni geht es darum, „dass Kabelhersteller die Berechnung branchenüblicher Metallzuschläge in Deutschland miteinander koordiniert haben sollen“. Mit diesen Zuschlägen passen Kabelhersteller die Preise etwa für Kupfer oder Aluminium an den tagesaktuellen Börsenkurs an. „Die Leoni AG kooperiert mit den Behörden und wird die Vorwürfe prüfen“, teilte das Unternehmen mit.