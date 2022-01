Razzia Kartellamt durchsucht Kabelhersteller – Leoni-Aktie stürzt um 14 Prozent ab

Das Bundeskartellamt nimmt Kabelhersteller wegen des Verdachts von Preisabsprachen ins Visier. Die Wettbewerbshüter ließen am Dienstag Standorte mehrerer Unternehmen und Branchenverbände auf der Suche nach Beweisen durchsuchen, darunter Leoni und die italienische Prysmian, wie die betroffenen Firmen bestätigten. Die Aktionäre der Nürnberger Leoni AG, die noch mitten in einer Sanierung steckt, zeigten sich schockiert. Die Aktie stürzte am Mittwoch um bis zu 14 Prozent auf 8,89 Euro ab. Kartellstrafen können bis zu zehn Prozent des Umsatzes ausmachen. Prysmian gaben an der Mailänder Börse zwei Prozent nach.