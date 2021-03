Reaktion auf Beschlussvorlage: BASF sieht wöchentliche Corona-Schnelltests in Unternehmen kritisch

Gegen die geplanten wöchentlichen Corona-Schnelltests bei Mitarbeitern von Unternehmen regt sich Widerstand in der Industrie. Der weltgrößte Chemiekonzern BASF äußerte sich am Mittwoch kritisch gegenüber den Plänen. Eine generelle, regelmäßige prophylaktische Testung der anwesenden Belegschaft würde „einen unüberschaubaren personellen und organisatorischen Mehraufwand verursachen“. Bislang würden Schnelltests vom werksärztlichen Dienst nur in begründeten Einzelfällen eingesetzt, wenn dieser Kenntnis von möglichen Risikokontakten oder Übertragungen im Werk habe. Massentests brächten keinen zusätzlichen Nutzen.