Rechtsstreit zwischen Batterieproduzenten: Volkswagen will im US-Streit zweier Batterie-Bauer längere Schonfrist

Anfang 2019 begann SKI den Bau einer 1,7 Milliarden Dollar teuren Fabrik im US-Bundesstaat Georgia. Von dort sollen ab 2022 Batterien an das rund 200 Kilometer entfernte VW-Werk in Chattanooga geliefert werden. SKI will von Georgia aus auch Ford beliefern. Volkswagen und Ford hatten bereits vor Folgen des Streits für Produktion und Arbeitsplätze in den USA inmitten der Corona-Krise gewarnt.