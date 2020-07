Rechtsstreit zwischen Batterieproduzenten: VW und Ford fürchten in den USA Verzögerungen bei Elektroauto-Produktion

Die Autobauer Volkswagen und Ford befürchten wegen des Rechtsstreits zwischen den Batterieproduzenten LG Chem und SK Innovation (SKI) in den USA Verzögerungen bei der Elektroautoproduktion. In Stellungnahmen an die in dem Verfahren zuständige Internationale Handelskommission (ITC) setzten sie sich dafür ein, SKI die Fertigung von Batterien in der neuen Fabrik im US-Bundesstaat Georgia zu ermöglichen.