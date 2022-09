Recyclingunternehmen Interzero „Eine Welt ohne Abfall ist unsere klare Vision“

Die Anfänge der Schweitzers als Familienunternehmer liegen lange zurück, die Geschichte begann in Berlin 1968 mit einem Müllhaufen hinter dem Berliner Hotel Kempinski. Der Bauingenieur Franz Josef Schweitzer bot dem Hotel an, sich um die Entsorgung zu kümmern und gründete kurze Zeit später mit seiner Frau das Entsorgungsunternehmen Alba. Das Unternehmen war eins der Ersten, das Glas und Papier getrennt sammelte und ins Plastikrecycling einstieg. Als Franz Josef Schweitzer 1998 verstarb, übernahmen seine Söhne Eric und Axel Schweitzer. Nun steht die Familie wieder vor einem Scheitelpunkt: Vor wenigen Wochen haben Eric und Axel Schweitzer ihr Familienreich aufgeteilt. Mit seinem neuen Unternehmen Interzero will Axel Schweitzer nun an einer Vision arbeiten: Er träumt von einer Welt ohne Abfälle.