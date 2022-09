Recyclingunternehmen Interzero „Eine Welt ohne Abfall ist unsere klare Vision“

Wenn Sie sich eine Verpackung aussuchen könnten, die sofort aus allen Aldi-Regalen verschwinden müsste, welche wäre das?

Das gilt für alle Händler und Inverkehrbringer. Es gibt Multi-Layer-Verpackungen, die teilweise noch extra Aufkleber und Papier-Banderolen haben, die so nicht vernünftig recycelbar sind. Da sollte es Veränderungen geben. Gleichermaßen ist es wichtig, dass weiter Verpackungen eingespart werden. Und wir müssen mehr Recyclingrohstoffe zum Einsatz bringen in Verpackungen und bei Produkten – und nicht nur in minderwertigen Anwendungen.