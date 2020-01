Reederei Hapag-Lloyd denkt über neue Großschiffe nach

Die Hamburger Linienreederei Hapag-Lloyd erwägt den Kauf von neuen Containerschiffen in der Klasse von mehr als 20.000 Containern Tragfähigkeit. „Unsere Flotte sollte aus großen, mittelgroßen, mittleren und kleineren Schiffen bestehen“, sagte Rolf Habben Jansen, Vorstandschef der größten deutschen Reederei, am Donnerstagabend in Hamburg. Hapag-Lloyd betreibe bei einer Gesamtflotte von rund 230 Schiffen nur sechs Großschiffe, die aus einer Fusion stammen.