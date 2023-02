Reederei Hapag-Lloyd plant Rekorddividende – Aktie fast 15 Prozent im Plus

Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd schüttet nach einem Fabel-Rekordjahr mehr als elf Milliarden Euro an die Aktionäre aus. Hapag-Lloyd profitiert vom Boom in der Containerschifffahrt. Der Vorstand will die Dividende daher auf 63 (2021: 35) Euro je Aktie annähernd verdoppeln, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte.