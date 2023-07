Regierungswechsel auf den Balearen Freie Fahrt für Kreuzfahrtschiffe, mehr Bauland für den Tourismus

Einige wie Meindel bezweifeln jedoch, dass diese Wachstumsstrategie langfristig weiter zu verfolgen ist. Es fehle dem Land an Wasser, der Meeresspiegel steige und die Hitze im Sommer werde immer unerträglicher, warnen sie. Die neue Rechtsregierung will davon nichts wissen. Sie will sogar die Restriktionen für Kreuzfahrtouristen aufheben.



Die frühere Regierungschefin Armengol hatte bewirkt, dass ab diesem Jahr nicht mehr als drei Kreuzfahrtschiffe pro Tag in Palma zusammentreffen dürfen, und nur eines davon sollte eine Kapazität von mehr als 5.000 Passagieren haben. Dass sich viele Menschen über das Verkehrschaos und die Menschenmassen in Palma aufregen, dass während der Pandemie die Inseln besonders litten, neu geschaffene Suppenküchen voll waren und viele Bars und kleine Hotels pleitegegangen sind, weil die Abhängigkeit der Balearen vom Tourismus viel zu groß ist – das haben viele schon wieder vergessen.