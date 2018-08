Reifenhersteller: Conti-Rivale Pirelli profitiert von steigender Nachfrage

MailandDer Reifenhersteller Pirelli hat in der ersten Jahreshälfte deutlich zugelegt. Stark im Aufwind war das Geschäft im hochwertigen Segment. In den ersten sechs Monaten des Jahres stieg der Gesamtumsatz im Vorjahresvergleich um 5,5 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro, wie der Continental-Konkurrent am Dienstag in Mailand mitteilte. Eine gute Entwicklung im Asien-Pazifik-Raum, in Russland sowie in Europa hat deutliche Umsatzrückgänge etwa in Lateinamerika ausgeglichen.