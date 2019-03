Reifenhersteller Goodyear baut 1100 Stellen ab und investiert Millionen

Reifenhersteller Goodyear Dunlop will in Deutschland 1100 Stellen abbauen. Bild: Bild: WirtschaftsWoche

Der Reifenhersteller Goodyear Dunlop streicht 1100 Arbeitsplätze in Deutschland. Betroffen seien der Stammsitz in Hanau nahe Frankfurt und das Werk in Fulda, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.