REIFF Reifen und Autotechnik Bridgestone will Fintyre-Kerngesellschaft übernehmen

Aufatmen in Reutlingen: Die insolvente Reiff Reifen und Autotechnik, eine Kerngesellschaft des Reifenhändlers Fintyre Group, soll an den Reifenkonzern Bridgestone verkauft werden. Das geht aus einer Mitteilung des weltweit größten Reifenherstellers hervor. Demnach sollen alle 42 Standorte und mehr 500 Arbeitsplätze erhalten bleiben. Ein entsprechender Kaufvertrag sei am Freitag unterzeichnet worden, der Vollzug stehe jedoch unter anderem noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Kartellbehörden, hieß es weiter.