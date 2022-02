„Reisen Sie rechtzeitig aus“ Wie halten es die Firmen mit deutschen Mitarbeitern in der Ukraine?

Das Team in der Ukraine bestehe ausschließlich aus lokalen Mitarbeitern, heißt es etwa beim Düsseldorfer Handelskonzern Metro, der 26 Märkte in dem Land betreibt. Die Lage werde genau verfolgt. Für die aktuell rund 3400 Mitarbeiter vor Ort würden Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit „vorbereitet und umgesetzt“, teilt ein Unternehmenssprecher mit. Generell sieht sich das Unternehmen, das auch in Russland aktiv ist, in dem Konflikt erheblichen Risiken ausgesetzt. „Eine militärische Eskalation könnte Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Situation in der Ukraine haben, die sich direkt oder indirekt auf das Geschäft und die Infrastruktur von Metro auswirken könnten“, sagt ein Sprecher und fügt hinzu: „Wir hoffen weiterhin auf eine friedliche Beilegung der Krise im Interesse unserer Kunden und Mitarbeiter in der Ukraine.“



Ganz ähnlich klingt ein Sprecher des Baustoffkonzerns Knauf, der seit 2006 eine Gipsplattenfabrik im Donbass betreibt. Knauf beschäftigt aktuell zwar keine deutschen Staatsangehörigen in der Ukraine. Das Geschäft in der Ukraine sei aber wichtig für Knauf. „Wir hoffen“, teilt der Unternehmenssprecher mit, „dass noch eine diplomatische Lösung gefunden wird, um eine militärische Auseinandersetzung zu vermeiden“.