Rekordumsatz Laserspezialist Trumpf steigert seinen Gewinn

Der Maschinenbauer und Laserspezialist Trumpf hat seinen Vorsteuergewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr (30. Juni) um mehr als die Hälfte gesteigert. Das operative Ergebnis lag mit 514 Millionen Euro um 52 Prozent höher als im Vorjahr, wie Trumpf am Donnerstag in Ditzingen mitteilte. Der Umsatz wuchs im gleichen Zeitraum um 15 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro, den höchsten Wert seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1923. Der Auftragseingang stieg auf 3,8 Milliarden Euro, was einem Plus von knapp 13 Prozent entspricht.