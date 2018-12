Renate Künast „Wir müssen die Lebensmittel-Multis zur Veränderung zwingen“

Was ist daran verwerflich? Millionen Menschen auf der Welt fragen Nestlés Produkte nach. Und in den Erzeugerländern leben viele weitere Millionen Menschen von der Rohstoffproduktion dort.

Das Problem sind die versteckten Kosten für uns alle: Etwas, das im Supermarktregal ganz preiswert ist, hat ja immense Folgekosten für Volkswirtschaft, Umwelt, Gesundheit. Das fängt bei der Rodung von Regenwäldern für Palmöl an und hört bei zehn Millionen Diabetikern auf, die wir heute in Deutschland haben. 20 Millionen Menschen haben zudem eine Vorstufe der Zuckererkrankung, weil unsere industriell-hergestellten Lebensmittel eine viel zu hohe Energiedichte haben. Das haben heute schon Kinder mit zehn, elf, zwölf Jahren. Die Sozialkassen kostet das jährlich 30 Milliarden Euro – für Krankenkosten, Frühverrentung, Arbeitsunfähigkeit und so weiter.