Renault und PSA: Französische Autokonzerne drängen auf Pariser Carsharing-Markt

ParisNach dem krachenden Aus für ein groß angelegtes Carsharing-Angebot in Paris drängen die zwei konkurrierenden französischen Autobauer Renault und PSA in die Lücke. Renault kündigte am Mittwoch an, bis Ende 2019 insgesamt 2000 Elektroautos in der Hauptstadt bereitstellen zu wollen.