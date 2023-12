Renk-Chefin Wiegand „Es ist irre, was bei uns abläuft“

„Redet nicht und profiliert euch nicht“, so beschreibt ein Vorstand eines Rüstungsunternehmens die bis vor knapp zwei Jahren geltende Erwartung der deutschen Politik an die Rüstungsbranche. Selten wagte ein Manager offene Worte. Und wenn doch, waren sie Ausdruck purer Verzweiflung: „Berlin behandelt uns wie eine Mätresse. Jeder will, was wir bieten, aber am liebsten würden sie uns tot sehen, wenn sie nur keiner beim Mord erwischt“, sagte etwa einmal Frank Haun, Chef der KMW-Muttergesellschaft KNDS.