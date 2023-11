Renk-Chefin „Wir haben einfach von allem zu wenig“

Wie ist das Problem zu lösen? In Kreise der Bundesregierung heißt es, es ergebe wenig Sinn, mehr zu bestellen, weil die Industrie gar nicht mehr liefern könne oder wolle.

Das stimmt natürlich nicht. Wir haben vielleicht nicht alles, was gebraucht wird, weil wir in Deutschland über Jahrzehnte Fähigkeiten aufgegeben haben. Und wir können auch nicht über Nacht in der nötigen Menge liefern. Aber das liegt doch vor allem daran, dass 30 Jahre lang Mangelverwaltung herrschte. Pragmatismus war nicht erlaubt und wenn eine Lieferung länger dauerte, war das sogar erwünscht. Dass es uns als Branche überhaupt noch gibt, liegt daran, dass wir uns selbst neue Märkte gesucht haben, in dem bescheidenen Maß, wie das exportkontrollrechtlich und strukturell möglich war. Uns hat über Wasser gehalten, dass wir gute Technik hatten und haben – und dass diese Technik im Ausland gefragt war und ist. Das hat die Kapazitäten, den Takt und die Geschwindigkeit der Industrie bestimmt.