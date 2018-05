Restrukturierung auf der Zielgeraden: „Opel bleibt deutsch“ – Opel-Chef will in alle Werke investieren

FrankfurtNach der Einigung auf den Abbau Tausender Stellen bei Opel will der Autobauer bald konkrete Investitionspläne für seine Standorte in Deutschland vorlegen. „Wir investieren in alle deutschen Werke“, bekräftigte Opel-Chef Michael Lohscheller am Mittwoch in der Firmenzentrale in Rüsselsheim.