Restrukturierung der Stahlsparte Das ist nun Thyssenkrupps beste Chance

Und damit fallen die wirklich relevanten Entscheidungen am Ende natürlich nicht in Duisburg, sondern in Essen, in der Zentrale: Wie viel ist dem Konzern die Restrukturierung wert, wenn es um Investitionen geht, aber möglicherweise auch um Kosten dann doch für betriebsbedingte Kündigungen, die eigentlich bis März 2026 ausgeschlossen sind? Geht es um eine echte Chance, ein echtes Geschäftsmodell für den Stahl, oder darum, das Geschäft billig zu verkaufen und jetzt die Schmutzarbeit zu erledigen? Sicher ist bei Thyssenkrupp nie etwas. Die Chance, dass etwas vergeigt wird, ist konzernkulturell bedingt groß. Aber immerhin ist der Prozess jetzt auch die beste Chance, die der Stahl hat.



