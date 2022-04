Rezeptfreie Medikamente Erkältungs-Präparate sind wieder gefragt

Sempora-Geschäftsführer Ulrich Zander sieht für den Anstieg „eine Vielzahl von Gründen verantwortlich“: Zunehmende Sozialkontakte, Reisen, einer lockerer Umgang mit dem Einsatz von Masken zum einen und sicher auch eine stärkere Verunsicherung beim Verspüren von Symptomen, die auf Corona schließen lassen können. Tatsächlich ähneln sich ja die Symptome. Auch die Omikron-Variante verursacht laufende Nasen, Kopfschmerzen, Niesen und Halsschmerzen. „Die Menschen bekämpfen solche Symptome vermutlich offensiv, um nicht in Verdacht zu geraten, an Covid-19 erkrankt zu sein“, so Zander.