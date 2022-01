Rheinmetall-Chef über EU-Taxonomie „Viele Großanleger dürfen unsere Aktien nicht kaufen. Das ist absurd“

Aber die Grünen sind gegen Waffenexporte. Trifft das Rheinmetall nicht?

Wie ich es verstanden habe, wollen die Grünen vor allem keine Ausfuhren in Länder außerhalb der Nato und die ihr gleichgestellten Nationen wie Australien, also etwa in den Mittleren Osten. Diese Klarheit gefällt vielleicht nicht allen. Aber es ist ein Fortschritt nach der oft unberechenbaren Haltung der vergangenen Jahre. Ich denke, dass wir jetzt ein sehr sauberes Lagebild bekommen.