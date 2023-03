Rheinmetall im Dax Späte Genugtuung für Deutschlands Rüstungskönig

Stattdessen bot der Rheinmetallchef an, renovierte Leopard 2 als Ersatz zu liefern an Staaten, die der Ukraine ihre betagten Kampfwagen aus Sowjetzeiten gaben. Dass er dafür 100 Millionen Euro mehr als üblich bekam, hielt das Unternehmen nicht für ungewöhnlich, weil Wirtschaftsprüfer das wegen der Kosten als unbedenklich eingestuft hätten. Dazu präsentierte Rheinmetall einen neuen Kampfpanzer namens Panther und bot seine Artillerie an. „Wir sind daher bereit, auch in der Ukraine ein Werk für die Fertigung des Panthers zu errichten“, sagte er dem „Handelsblatt“ und ergänzte, die Panzer Lynx und Panther seien entwickelte Fahrzeuge. „Wir sind daher in der Lage, in 15 bis 18 Monaten mit der Lieferung des Panthers anzufangen.“